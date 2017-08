31.08.2017 Sprockhövel. Mutiger Einsatz: Aus einer brennenden Wohnung in Sprockhövel (Ennepe-Ruhr-Kreis) hat ein Mann seinen Nachbarn gerettet. Wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, brach der Mann die Wohnungstür auf, weckte seinen Nachbarn und führte ihn aus den verrauchten Räumen. Die Feuerwehr löschte anschließend den Brand, der in der Küche durch angebrannte Speisen ausgelöst worden war.