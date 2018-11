Video begeistert das Netz

PARADISE. Ryan Coleman gehört zu den Feuerwehrmännern, die in Kalifornien gegen die Flammen kämpfen. Eine Katze, die er vor den Flammen rettete, wollte ihren Retter gar nicht mehr gehen lassen.

Von Laszlo Scheuch, 22.11.2018

"Katzenrettung" nennt Ryan Coleman seinen Einsatz kurz und knapp. Mit mehreren Bildern und einem Video berichtet der Feuerwehrmann von einem Einsatz im kalifornischem Brandgebiet. Wie die US-Amerikanische Zeitung "People" berichtet, war Coleman in Paradise im Einsatz, um dortige Schäden zu untersuchen. Unter den Trümmern entdeckte er eine Katze und nahm sie kurzerhand an sich. Was danach passierte, hielt Coleman in dem Video fest.

Die Katze saß brav auf den Schultern ihres Retters, suchte immer wieder schmusend die Nähe Colemans. Der 17-sekündige-Clip von Retter und Geretteter ist bei den schlimmen Nachrichten aus Kalifornien - allein in Paradise sind mindestens 77 Menschen durch die Brände ums Leben gekommen - eine, die die Menschen im Internet begeistert. Bis zum Donnerstagmittag schauten sich mehr als zwei Millionen User das kurze Video auf Colemans Facebookseite an.

Die Freundschaft zwischen Feuerwehrmann und Katze hielt allerdings offenbar nur kurz: Auf die Frage einer Nutzerin, ob er die Katze behalte, antwortete er: "Ich wünschte. Ich bin immer noch hier draußen."