Mann randaliert mit Eisenstange

27.11.2017 Paderborn. Mit einem Schuss in den Oberschenkel hat die Polizei in Paderborn einen Randalierer mit einer Eisenstange gestoppt. Die Einsatzkräfte waren per Notruf alarmiert worden und hatten zunächst versucht, den Mann mit Pfefferspray außer Gefecht zu setzen. Nachdem er die Beamten weiterhin mit der Stange bedroht habe, sei der Gebrauch der Schusswaffe angedroht worden, teilten die Staatsanwaltschaft Paderborn und die Polizei Bielefeld am Sonntag mit.

"Ein Angriff mit der Eisenstange konnte mit zwei Schüssen beendet werden. Ein Schuss traf den Mann in den Oberschenkel", hieß es. Der Mann wurde nach dem Vorfall am späten Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Die Ermittlungen werden von einer Kommission des Polizeipräsidiums Bielefeld geführt. (dpa)