Mann randaliert bei Eiseskälte nackt in Hamm

02.02.2018 Hamm. Trotz Temperaturen nah am Gefrierpunkt ist ein Mann in Hamm nackt herumgelaufen, hat geschrien und randaliert. Nach Angaben der Polizei von Freitag beschädigte der 29-jährige dabei eine Scheibe und und griff dann die Besatzung eines Streifenwagens an, als die Beamten versuchten, den Mann anzuziehen. Er spukte, trat und schlug nach den Polizisten. Als Grund für den Ausraster am Donnerstagabend vermutet die Polizei zu hohen Alkoholgenuss. Die Nacht habe der Mann aus Hamm angezogen im gut beheizten Gewahrsam verbracht, heißt es in der Mitteilung.