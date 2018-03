15.03.2018 Oberhausen. Ein 42 Jahre alter Pole ist am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in Oberhausen niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei nahm in den Haus einen Verdächtigen, einen Landsmann des Polen, vorläufig fest. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung waren die beiden Männer bei einem Trinkgelage in Streit geraten.