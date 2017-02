26.02.2017 Duisburg. Nach der tödlichen Messerattacke auf eine Frau in Duisburg ist der Tatverdächtige in eine Klinik gebracht worden. Ärzte hätten bei ihm eine Psychose festgestellt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er habe die Frau gar nicht gekannt. Der Angriff hatte sich am Freitag auf einem Parkplatz ereignet. Am Samstag erließ ein Richter einen Unterbringungsbefehl.