Mann nach Messerattacke vor "Tafel" in Haft

08.04.2017 Porta Westfalica. Nach einem Messerangriff auf zwei Männer vor der "Tafel" am Freitag in Porta Westfalica ist ein Tatverdächtiger in Haft. Eine Richterin erließ am Samstag in Minden Haftbefehl gegen den 52-Jährigen wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll vor dem Haus der Lebensmittelausgabe für Bedürftige zwei Bekannte wegen Streitigkeiten niedergestochen haben. Er flüchtete zunächst, ließ sich jedoch wenig später festnehmen. Die beiden 45 und 54 Jahre alten Opfer erlitten Stiche in den Oberkörper und wurden operiert. Sie seien nach wie vor in der Klinik, hieß es am Samstag.