Mann nach Leichenfund in Essen festgenommen

25.11.2017 Essen. Nach dem Fund einer toten Frau in Essen hat die Polizei einen Mann festgenommen. Der 24-Jährige werde dringend verdächtigt, die Frau in einer Essener Wohnung getötet zu haben. Die Leiche der 53-Jährigen war am Freitag gefunden worden, nachdem sich eine besorgte Angehörige bei der Polizei gemeldet hatte. "Es muss von einem Gewaltdelikt ausgegangen werden", sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details gab die Staatsanwaltschaft am Samstag nicht bekannt.