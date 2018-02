Mann nach Feier attackiert: Polizisten angegriffen

11.02.2018 Kalkar. Ein 30 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Sonntag in Kalkar (Kreis Kleve) auf der Straße zusammengeschlagen worden. Bei einem Einsatz danach wurden drei Polizisten verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 30-Jährige zuvor auf einer Feier mit mehreren Anwesenden in Streit geraten. Nachdem er die Feier verlassen habe, sei er von sechs bis sieben Personen verfolgt und attackiert worden. Er sei von hinten zu Boden gerissen worden. Laut Polizei wurde der Mann getreten und geschlagen. Es habe auch mehrfach Tritte gegen den Kopf gegeben. Die Täter seien schließlich geflohen, als eine Passantin laut aufgeschrien habe.

Nach dem Vorfall suchte die Polizei die Party mit den Feiernden auf. "Unter diesen waren Männer, auf die die zuvor erhaltenen Personenbeschreibungen der Täter zutrafen", teilte die Polizei mit. Ein 44-Jähriger habe sich jedoch geweigert, seine Personalien anzugeben. Er sollte deshalb zu einer Polizeiwache gebracht werden. Dagegen wehrte sich der Mann heftig.

Mehrere Anwesende hätten sich mit dem 44-Jährigen solidarisiert und drei Polizisten angegriffen. Die Beamten setzten nach eigenen Angaben Pfefferspray ein. Ein Polizist wurde von einer Sektflasche am Kopf getroffen. Insgesamt erlitten drei Beamte Verletzungen. Sie forderten Verstärkung an. Erst dadurch habe die Situation unter Kontrolle gebracht werden können. Die Polizei erstattete mehrere Anzeigen. (dpa)