Mann mit lebensgefährlicher Schussverletzung gefunden

25.11.2017 Bedburg. Auf einem Parkplatz in Bedburg (Rhein-Erft-Kreis) ist am Samstag ein lebensgefährlich verletzter Mann mit einer Schusswunde gefunden worden. Einem Jogger war der scheinbar leblose Mann auf dem Fahrersitz eines Auto am Morgen aufgefallen, wie die Polizei Köln am Samstag mitteilte. Das 45-jährige Opfer hatte eine Schussverletzung und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Umstände zur Tat sind noch unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.