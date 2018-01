Mann mit Spielzeugpistole löst großen Polizeieinsatz aus

18.01.2018 Schwalmtal. Ein Mann hat mit einem pistolenähnlichen Gegenstand einen Großeinsatz der Polizei in Schwalmtal (Kreis Viersen) verursacht. Ein Busfahrer berichtete der Polizei per Notruf, dass ein Mann mit einer Pistole in der Hand am Donnerstagmittag ein Wohnhaus betreten habe. Die Polizei sperrte daraufhin die kommunale Unterbringungseinrichtung weiträumig ab und brachte Kinder aus einer nahen Grundschule in Sicherheit.

Einsatzkräfte fanden am späten Nachmittag in einer Wohnung eine Spielzeugpistole, die der Beschreibung des Busfahrers entsprach. Ein Bewohner erklärte, er habe die Spielzeugpistole in der Nähe gefunden und ins Wohnhaus getragen, um sie seinem Sohn zu schenken. Laut Polizei bestand zu keiner Zeit Gefahr. Dem Busfahrer dankte die Polizei dennoch für seinen Hinweis. (dpa)