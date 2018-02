Mann mit Samurai-Schwert getötet: Prozessauftakt

02.02.2018 Köln. Auf einer Familienfeier soll ein 38-Jähriger seinen Cousin mit einem Samurai-Schwert getötet haben. Der Tat soll ein heftiger Streit vorausgegangen sein. Nun beginnt der Prozess.

Mit einem Samurai-Schwert soll ein 38-Jähriger im bergischen Kürten seinen Cousin getötet haben. Von heute an (9.15 Uhr) steht der Mann wegen Totschlags vor dem Kölner Landgericht. Er soll im August vergangenen Jahres auf einer Familienfeier mit seinem Verwandten in Streit geraten sein. Dabei soll der Angeklagte den 48-Jährigen mit dem Samurai-Schwert angegriffen und mit einem Stich in die Herzgegend so schwer verletzt haben, dass er noch vor Eintreffen der Rettungskräfte starb. Beide Männer sollen zum Tatzeitpunkt angetrunken gewesen sein. Das Gericht hat acht Verhandlungstage bis zum 22. Februar angesetzt. (dpa)