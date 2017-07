Durch Niederlande und Kreis Kleve

29.07.2017 Kleve. Mit bis zu 240 km/h durch die Niederlande und den Kreis Kleve: Ein Mann hat sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie das Ganze am Ende ausging.

Trotz Einsatzes eines Polizeihubschraubers konnte er am Ende flüchten, wie ein Sprecher der Polizei Kleve am Samstag mitteilte. Der Mann sei am Freitagabend in Rotterdam in den Niederlanden wegen eines gefälschten Kennzeichens aufgefallen.

Zeitweise war er daraufhin mit bis zu 240 Stundenkilometern der Polizei davongefahren, raste mit 180 auf dem Standstreifen an Staus vorbei. In Roermond in den Niederlanden hätten die Beamten den Mann aus den Augen verloren, da er zu Fuß weiter geflüchtet sei. Die Polizei fahndet nach dem Mann.