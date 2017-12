Mann lebensgefährlich verletzt: Mordkommission ermittelt

19.12.2017 Wesel. Bei einem Streit unter drei Männern ist in Wesel ein 23-Jähriger durch einen Messerstich in den Bauch lebensgefährlich verletzt worden. Tatverdächtig sind zwei 36 und 41 Jahre alte Männer. Sie waren nach der Tat am Montag geflüchtet. Mit Unterstützung von Spezialkräften wurden sie am Dienstagmorgen in ihren Wohnungen festgenommen. Einer leistete Widerstand und wurde verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Zu dem Streit war es vor einer Volkshochschule gekommen. Die drei besuchten dort gemeinsam einen Kurs. Worum es in dem Streit ging, werde noch ermittelt, teilte die Polizei Duisburg mit.