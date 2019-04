Polizeibeamte und Kriminaltechniker stehen in Wuppertal am Tatort.

29.04.2019 WUPPERTAL. In Wuppertal ist ein Mann in seinem Auto angeschossen und schwer verletzt worden. Von dem Täter oder den Tätern fehle derzeit jede Spur, teilte die Polizei am Montag mit.

Zunächst hatte es nach Angaben von Passanten geheißen, der Mann sei aus einem fahrenden Auto beschossen worden. Diese Angabe konnte die Polizei am Morgen nicht bestätigen. Demnach saß der 36-Jährige am Sonntagabend in seinem Wagen, als er von einem Schuss oder mehreren Schüssen getroffen wurde. Zeugen hörten die Schüsse und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden den Mann schwer verletzt auf dem Boden liegend. Eine Mordkommission wurde eingerichtet, die Ermittlungen dauern an. (dpa)