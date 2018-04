28.04.2018 Oberhausen. Ein 21-Jähriger ist in Oberhausen durch einen Messerstich verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann am Freitagabend ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zwei Tatverdächtige - ein 49-jähriger Mann und eine 21 Jahre alte Frau - wurden festgenommen. In ihrem Auto fand die Polizei das Tatmesser.