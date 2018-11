Ein Wagen der Polizei steht auf dem Dom vor einer Achterbahn. Ein Arbeiter ist dort am späten Mittwochnachmittag bei Aufbauarbeiten an einem Fahrgeschäft ums Leben gekommen.

08.11.2018 Hamburg. Beim Aufbau einer Achterbahn auf dem Volksfest Hamburger Dom hat es einen Unfall gegeben. Ein Arbeiter wurde von einem Wagen der Achterbahn überfahren und tödlich verletzt.

In Hamburg ist ein Mann von einem Wagen einer Achterbahn überrollt worden und ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Mittwochabend während einer Testfahrt beim Aufbau des Fahrgeschäfts auf dem Volksfest Hamburger Dom, wie die Feuerwehr am Donnerstag berichtete. Der Arbeiter wurde von dem fahrenden Wagen erfasst.

Der schwerverletzte Mann starb noch am Unfallort. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Rund ein Dutzend Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei sowie ein Notarzt waren im Einsatz. (afp)