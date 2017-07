14.07.2017 Hagen. In Hagen ist ein Mann am Donnerstagabend auf offener Straße niedergestochen worden. Er kam ins Krankenhaus, wo er operiert wurde, wie die Polizei mitteilte. "Der Mann schwebt nicht in Lebensgefahr", sagte ein Sprecher am Freitagmorgen. Vom Täter fehlte zunächst jede Spur. Eine Mordkommission ermittelt. Mehr Einzelheiten gab die Polizei nicht bekannt.