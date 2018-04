Mann in Duisburg nach Messerangriff in Lebensgefahr

03.04.2018 Duisburg. Bei einer Messerattacke in Duisburg ist ein 29-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Dienstag wollte der Mann am Montagabend einen 35 Jahre alten Nachbarn seiner Freundin zur Rede stellen. Dieser soll die Frau beleidigt haben. Der 35-Jährige habe nicht mit sich reden lassen und den Freund der Nachbarin mit dem Messer schwer am Oberkörper verletzt, hieß es. Das Opfer kam in ein Krankenhaus und wurde sofort operiert. Der Tatverdächtige konnte nach Zeugenaussagen festgenommen werden. Gegen den 35-Jährigen, der am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden sollte, wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.