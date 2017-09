Mann in Badehose versenkt geklautes Auto im Kanal

11.09.2017 Lünen. Ein nur mit Badehose bekleideter Autofahrer hat in Lünen ein gestohlenes Auto zielgerichtet in den Datteln-Hamm-Kanal gesteuert, ist an Land geschwommen und anschließend verschwunden. Zeugen hätten beobachtet, wie er am Ufer auf einen anderen Unbekannten getroffen und mit ihm gemeinsam zu Fuß geflüchtet sei, hieß es. Die Polizei sprach in einer Mitteilung von einer "ungewöhnlichen Art zum Schwimmen zu fahren". Nachdem der Kanal für den Schiffsverkehr gesperrt worden war, barg die Feuerwehr das Fahrzeug aus dem Wasser. Die Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass es kurz zuvor in Nottuln entwendet worden war. Das Motiv des Mannes für seine Aktion sei völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der Vorfall hatte sich am Sonntag ereignet.