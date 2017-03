Mann im Bademantel auf dem Dach wollte gar nicht springen

30.03.2017 Aachen. Falscher Alarm: Ein Mann im Bademantel auf dem Dach hat die Nachbarn in Herzogenrath bei Aachen das Schlimmste befürchten lassen. Sie dachten, er wolle springen und alarmierten per Notruf die Polizei: "Ein Mann steht halbnackt auf dem Dach. Er spricht mit sich selber", sagten sie nach Polizeiangaben von Donnerstag einhellig. Als Feuerwehr und Polizei und sogar ein Rettungshubschrauber flugs ankamen, kletterte der Mann gerade wieder in das Einfamilienhaus.

Das Missverständnis klärte sich schnell auf: Bei einer Streichaktion auf dem Dach habe er sich mit Farbe bekleckert, erzählte der Mann. "Also habe ich mich geduscht und mir den Bademantel angezogen." Als er dann den Fernseher anmachte, sei das Bild schlecht gewesen. Er war beim Streichen wohl an die Satellitenschüssel gekommen. Also wieder rauf aufs Dach, um die Schüssel zu richten. Im Bademantel. Weil das nicht gleich klappte, habe er ein wenig geschimpft. "Mir geht's gut", beteuerte er. (dpa)