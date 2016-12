Größere Mengen illegal gekauft

23.12.2016 Bruchsal. Mehr als 250 Kilogramm Feuerwerkskörper hat ein 39-Jähriger in Bruchsal in Baden-Württemberg gehortet. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, handelte es sich größtenteils um in Osteuropa und China hergestellte Sprengkörper für Großfeuerwerke.

Größere Mengen nicht zugelassener Feuerwerkskörper habe der Mann bereits im Frühjahr illegal von einem Berliner Händler gekauft.

Auch Zubehör wie mehrere Meter Zündschnur, Kleber, Folien und Leerhülsen wurde bei der Durchsuchung seiner Wohnung gefunden. Was der Mann damit anfangen wollte, habe er nicht gesagt. Die Polizei ermittelt noch, ob er damit handeln wollte.

Es gebe jedenfalls keinerlei Hinweis auf einen geplanten Anschlag, hieß es auf Anfrage. Der Mann ist auf freiem Fuß, ihn erwartet zumindest eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. (dpa)