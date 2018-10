Oktoberfest in Neuenrade

Neuenrade. Für eine 37-Jährige endete die Feier auf einem Oktoberfest in Sauerland bei der Polizei. Ihr eigener Mann hatte die betrunkene Frau dorthin gefahren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.10.2018

Statt nach Hause hat ein 40-Jähriger seine Frau nach einem Oktoberfestbesuch bei der Polizei abgeliefert. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann seine drei Jahre jüngere Frau von dem Fest in Küntrop abgeholt, steuerte dann allerdings die Wache in Werdohl an. Er sei mit dem aggressiven Zustand seiner alkoholisierten Frau "überfordert" gewesen, berichtete er der Mitteilung zufolge.

Bei der Polizei zeigte sich die Frau weiter aggressiv und schlug um sich. Zu ihrem eigenen Schutz nahmen die Beamten die Frau aus Neuenrade schließlich über Nacht in Gewahrsam.