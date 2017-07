Rettungsaktion in Washington

Foto: Vito Maggiolo/DC Fire and EMS Department via AP

Washington. Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Washington: Ein Mann ist dort in einen Müllschacht gefallen - weil er nach seinem Handy suchte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.07.2017

Personen aus misslichen Lagen zu befreien gehört zum Alltag für die Feuerwehr. Doch das, was die Einsatzkräfte in der Sonntagnacht in Washington erlebten, war alles andere als alltäglich. Da erreichte sie der Notruf eines Mannes, der in einen Müllschacht feststeckte.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, fing die Situation unspektakulär an. Der Mann wollte zunächst nur in dem Wohngebäude der US-Hauptstadt Abfall in den Müllschlucker werfen. Plötzlich dachte er, sein Handy sei dort hineingefallen. Der Mann beugte sich anschließend über den Schacht, um nachzusehen. Dabei fiel er selbst hinein.

Aus dem Schacht konnte er schließlich die Feuerwehr alarmieren. Diese rückte mit mehreren Einsatzkräften an und pumpte als erstes frische Luft in den Schacht. Anschließend wurde er mithilfe eines Gurts ins Freie gebracht. Verletzt wurde der Mann bei dem Sturz nicht. Ob er das Handy zuvor tatsächlich verloren hatte oder sich dies nur einbildete, ist nicht bekannt.