27.02.2017 Hennef. Der Fahrer eines Kleintransporters ist beim Verlassen einer Autobahn gegen einen Baum gefahren und gestorben. Warum der 32-Jährige beim Abfahren von der A560 bei Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) von der Fahrbahn abkam, war nach Polizeiangaben vom frühen Montagmorgen zunächst unklar. Der Fahrer starb am Sonntagabend an der Unfallstelle. Kein weiteres Fahrzeug war in den Unfall verwickelt.