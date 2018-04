Mann fährt Rentnerin an, hilft zunächst und verschwindet

28.04.2018 Herne. Ein Autofahrer hat in Herne eine 78 Jahre alte Frau angefahren und in ein Krankenhaus gebracht, dann verschwand er. Die Seniorin war an einer Fußgängerampel bei Grün losgelaufen und von dem abbiegenden Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie wurde demnach schwer verletzt. Der Autofahrer habe der verletzten Rentnerin zusammen mit einem Passanten aufgeholfen und sie mit seinem Wagen zu einer nahen Klinik gefahren. Dann habe er parken wollen, sei aber nicht mehr aufgetaucht, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall, der sich bereits am Donnerstagmorgen ereignete.