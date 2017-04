Alkoholfahrt in Otterstadt

23.04.2017 Otterstadt. Er war weder nüchtern, noch von Beruf Fahrlehrer. Trotzdem versuchte ein 37-Jähriger in der Nacht zum Sonntag, seiner ebenfalls alkoholisierten Frau Fahrstunden zu erteilen. Die Polizei setzte der gefährlichen Fahrstunde ein Ende.

Auf eine folgenschwere Idee ist ein 37-jähriger Mann in Otterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) in der Nacht zum Sonntag gekommen: Betrunken beschloss er, seiner gleichaltrigen Frau Fahrstunden zu erteilen. Die ebenfalls alkoholisierte Gattin plante, die Fahrschule zu besuchen, und sollte dafür schon einmal üben.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kontrollierte eine Polizeistreife gegen 1.45 Uhr das Fahrzeug der beiden, da in der Gegend zu dieser Zeit normalerweise keine Autos mehr unterwegs seien. Die Beamten stellten nicht nur fest, dass der Ehemann kein Fahrlehrer war. Auf den 37-Jährigen kommt auch ein Steuerverfahren zu, da sein in Spanien zugelassenes Auto nicht in Deutschland angemeldet war. (dpa)