Mann erschießt Ex-Freundin: Zwei Leichen im Keller entdeckt

16.04.2018 Köln. Nach dem Fund von zwei Leichen in einem Restaurantkeller in Köln hat eine Obduktion Gewissheit gebracht: Der 49-Jährige Mann erschoss seine Ex-Freundin und tötete sich anschließend selbst. Für einen vorherigen Streit habe es keine Anhaltspunkte gegeben, teilte die Staatsanwaltschaft Köln am Montag weiter mit. Man gehe davon aus, dass der 49-Jährige die Trennung nicht überwunden hatte.

Die Leichen waren am Freitagabend in dem Keller der Gaststätte gefunden worden. Die Frau hatte als Kellnerin in dem Lokal gearbeitet. Ihr Ex-Freund hatte sich dort als Gast aufgehalten und war der 50-Jährigen unbemerkt gefolgt, als sie in den Keller ging. Dort tötet er sie und danach sich selbst. (dpa)