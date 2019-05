Cleverer Trick

Bonn. Ein 27-jähriger Student aus Südafrika hat sich auf äußerst trickreiche Weise ein Jahr lang kostenloses Fast-Food ergaunert. Zu diesem Zweck legte er besonders viel Wert auf sein Äußeres.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.05.2019

Ein Student aus Südafrika hat vermutlich den Traum eines jeden Fast-Food-Fans gelebt: Wie die britische Zeitung "Metro" berichtet, speiste der 27-Jährige ein Jahr lang gratis bei Kentucky Fried Chicken (KFC). Dazu besuchte er unterschiedliche Filialen und zeigte sich äußerst trickreich.

Der Student gab vor, für das Qualitätsmanagement zu arbeiten. Jedes Mal zeigte er daraufhin seinen gefälschten Ausweis vor und behauptete, er wolle die Verarbeitung der Hühnchen überprüfen. Dazu gehörten selbstverständlich auch regelmäßige Geschmackskontrollen.

Der Student legte offenbar viel Wert auf sein Äußeres - zumeist habe er einen Anzug getragen. Immer wieder sei er in einer Limousine erschienen. Ein Bekannter, der als Fahrer arbeitet, habe ihm diesen Gefallen getan. Die Masche funktionierte. Den Respekt der Mitarbeiter hatte der Student jedenfalls: "Immer, wenn er das Restaurant betreten hat, haben wir unser Bestes gegeben, um nicht schlecht aufzufallen", sagte ein Angestellter später. Und sie machten ihren Job augenscheinlich mehr als gut, immerhin war der falsche Qualitätsprüfer stets zufrieden mit seinem kostenlosen Mahl.

