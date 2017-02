Vorfall in Werdohl

21.02.2017 WERDOHL. Damit er von einem Streifenwagen nach Hause gefahren wird, erfand ein betrunkener Mann im nordrhein-westfälischen Werdohl kurzerhand eine Massenschlägerei.

Ein Betrunkener hat in Werdohl in Nordrhein-Westfalen eine Massenschlägerei erfunden, damit ihn die Polizei nach Hause fährt. Als in der Nacht zum Montag mehrere Streifenwagen am angeblichen Tatort in der Nähe von Lüdenscheid ankamen, trafen sie nur den alkoholisierten Mann an, wie die Polizei mitteilte.

Als die Beamten sich weigerten, ihn nach Hause zu fahren, wurde der 26-Jährige aggressiv. Daraufhin nahmen die Polizisten ihn dann doch mit in ihrem Auto - allerdings fuhren sie ihn nicht nach Hause, sondern auf das Revier. Dort verbrachte er die Nacht in Gewahrsam. (dpa)