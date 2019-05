Essen. Damit hatte ein 32-jährige Handwerker wohl nicht gerechnet, als er über einen Flohmarkt in Essen spazierte: Einer der Stände bot genau die Arbeitsmaschinen feil, die ihm zwei Wochen zuvor gestohlen wurden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.05.2019

Knapp 200 gestohlene Arbeitsmaschinen konnte die Polizei bei einem Hehler sicherstellen, nachdem ein 32-Jähriger am 14. April seine eigenen, zuvor gestohlenen Werkzeuge an einem Flohmarktstand entdeckt hatte. Er habe sie anhand individueller Merkmale wiedererkannt, wie es in der Polizeimitteilung heißt.

Die rund 200 Maschinen wurden in "akribischer und mühseliger Ermittlungsarbeit" katalogisiert, von denen inzwischen 88 an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegen werden konnten. Nach aktuellen Erkenntnissen stammen diese aus insgesamt 16 Straftaten wie Fahrzeugaufbrüchen oder Einbrüchen in Lagerhallen und Firmen, so die Polizei.