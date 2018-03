Wiederbelebungsversuche erfolglos

11.03.2018 Rostock. Am Samstag hat sich am Kritzower See in der Gemeinde Lübz ein tragischer Unfall ereignet. Ein Mann ist bei dem Versuch seinen Hund aus dem Eis zu retten eingebrochen und gestorben.

Ein 46-jähriger Mann ist in Mecklenburg-Vorpommern bei der Rettung seines Hundes ins Eis eingebrochen und gestorben. Das tragische Unglück ereignete sich nach Polizeiangaben am Samstag am Kritzower See in der Gemeinde Lübz. Der Mann versuchte demnach seinen Hund zu retten, der ins dünne Eis eingebrochen war. Dabei brach er selbst ein und schaffte es nicht mehr, aus eigener Kraft aus dem Wasser zu gelangen.

Ein Zeuge alarmierte den Rettungsdienst. Zwar konnten die Rettungskräfte den Mann, der bereits bewusstlos war, aus dem Wasser bergen. Trotz sofortiger Versuche zur Wiederbelebung konnte der Notarzt aber nur noch den Tod des 46-Jährigen feststellen. Der Hund überlebte. (AFP)