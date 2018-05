Mann beim Abladen von Bioabfällen tödlich verunglückt

03.05.2018 Kirchlengern. Bei einem tragischen Arbeitsunfall ist ein Mann auf dem Gelände einer Biogasanlage in Kirchlengern ums Leben gekommen. Der 33-Jährige niederländischer Herkunft sei am Donnerstag unter einer größeren Menge Biomüll verschüttet worden, teilte die Polizei in Herford mit. Ein Notarzt habe nach der Bergung des Mannes durch seine Kollegen und Feuerwehrleute nur noch den Tod des 33-Jährigen feststellen können. Zur weiteren Betreuung sei auch ein Notfallseelsorger hinzugezogen worden. Der genaue Unfallhergang sei noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt.