Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

21.02.2018 Olsberg. Bei einer Explosion in einem Wohnhaus wurde ein Mann schwer verletzt. Die Hauswand wurde durch die Explosion komplett zerstört. Derzeit ist es unklar, wie es dazu kommen konnte.

In Olsberg im Sauerland ist ein Mann bei einer Explosion in einem Wohnhaus schwer verletzt worden. Wie die Polizei des Hochsauerlandkreises am Mittwochabend mitteilte, wurde eine Hauswand des Einfamilienhauses im Ortsteil Elleringhausen komplett zerstört.

Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Die Ursache der Detonation ist laut Polizei Gegenstand von Ermittlungen. (dpa)