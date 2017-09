Mann bedroht Frau in Krefeld: Spezialkräfte alarmiert

16.09.2017 Krefeld. An einem Einkaufszentrum am Krefelder Hauptbahnhof hat ein Mann eine Frau in seiner Gewalt und bedroht sie mit einem Messer. Spezialkräfte seien alarmiert, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Der Bereich sei großräumig abgesperrt. Es gebe derzeit keine Verletzten. "Andere Personen sind nicht gefährdet", sagte die Sprecherin weiter. Die Polizei sei um 12.08 Uhr alarmiert worden. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.