Nach Las Vegas auch Kalifornien

09.11.2018 Thousand Oaks. Die Szenen waren angsteinflößend und zugleich vertraut: Für einen 22 Jahre alten jungen Erwachsenen ist der Angriff auf eine Country-Bar im Süden Kaliforniens am Donnerstag das zweite Massaker gewesen, das er überlebt hat.

Wie mehrere andere, die in der Kneipe feierten, überstand er im vergangenen Jahr bereits einen Amoklauf in Las Vegas mit 58 Toten. Zusammen mit seinen Freunden habe er sich durch den Hinterausgang gerettet, sagte der Marineangehörige Brendan Kelly über das Geschehen in der Borderline Bar & Grill in Thousand Oaks. Gott lege ihm nicht mehr auf die Schultern als er tragen könne, erklärte er. Es gebe einen guten Grund, warum er hier sei.

Ein komplett in Schwarz gekleideter Schütze hatte in der voll besetzten Country-Bar im Süden Kaliforniens zwölf Menschen erschossen, darunter einen Sheriff. Auch der Schütze wurde später in der Bar tot aufgefunden, wie Sheriff Geoff Dean am Donnerstag in Thousand Oaks mitteilte. Der Täter, nach Angaben Deans ein 28-jähriger ehemaliger Marineinfanterist, hat sich selbst getötet. Sein Motiv ist noch unklar. (ap/dpa)