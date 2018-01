Mann auf Elektrorad heizt mit über 60 km/h durch die Stadt

25.01.2018 Frechen. Auf einem manipulierten Elektrofahrrad ist ein Mann mit über 60 Stundenkilometern in Frechen im Rhein-Erft-Kreis unterwegs gewesen. Der 53-Jährige überschritt mit seinem Rad dabei sogar die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Autos an dieser Stelle. Die Polizei stoppte den ungewöhnlichen Raser, als er über eine rote Ampel fuhr, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Durch den Umbau des Fahrrads habe der Mann aus Köln gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung und das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen. Er durfte weiterfahren, nachdem das Fahrrad wieder auf die zulässige Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern gedrosselt wurde.