Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

28.03.2018 Minden. Eine 44-Jährige ist am Mittwochmorgen in Minden Opfer eines Säureangriffs geworden. Ein 51-Jähriger hat sie auf offener Straße mit einer ätzenden Flüssigkeit übergossen. Angehörige kündigten an, den Mann in einer Psychatrie unterbringen zu wollen.

Eine 44-Jährige ist bei einem Angriff in Minden auf offener Straße mit Säure übergossen worden. Da die Frau schnell reagiert und ihre Jacke hochgerissen habe, sei sie bei der Attacke am Mittwochmorgen nur leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Kurz nach der Tat nahmen die Beamten einen 51-Jährigen fest. Bei seiner Vernehmung legte der Mindener ein Geständnis ab. Er gab an, mit dem Opfer befreundet zu sein. Nach einem Streit vor seiner Wohnung sei er der Frau mit dem Fahrrad gefolgt und habe die ätzende Flüssigkeit in ihre Richtung geschüttet. Die Polizei machte keine Angaben, worum es in dem Streit ging.

Ermittler stellten in der Nähe des Tatortes eine Flasche sicher. Ob es sich bei der Flüssigkeit um Salzsäure handelte, stehe noch nicht fest, erklärte die Polizei. Sie ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Angehörige des Mannes kündigten an, den 51-Jährigen in einer Psychiatrie unterbringen zu wollen. Wegen fehlender Haftgründe ist der Mann wieder auf freiem Fuß.

Anfang März hatten bislang unbekannte Angreifer in Haan bei Düsseldorf einen Manager aus der Energiebranche mit Säure übergossen. In diesem Fall sind die Hintergründe noch unklar. (dpa)