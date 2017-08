Mann öffnet fremde Briefe und wird auf frischer Tat ertappt

11.08.2017 Asbach. Ein Mann hat in einem Zustellstützpunkt der Deutschen Post im Westerwald fremde Briefe geöffnet und ist erwischt worden. Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, hatte eine aufmerksame Security-Mitarbeiterin den 20-Jährigen am Donnerstag auf frischer Tat ertappt, als er gerade dabei war, die Postsendungen aufzureißen. Der Beschuldigte stammt aus Nordrhein-Westfalen und ist Spediteur eines Subunternehmens. Er wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen und am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.