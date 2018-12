Easyjet-Maschine betroffen

Palma de Mallorca. Nach einem Zusammenstoß mit einem Vogel musste am Freitag ein Passagierflugzeug kurz nach dem Start von Mallorca umkehren und wieder auf dem Flughafen von Palma landen. Der Tower löste das Notfallprotokoll aus.

Von Michael Wrobel, 15.12.2018

Schockmoment für die Passagiere eines Mallorca-Fliegers: Ihr Flugzeug war gerade erst vom Flughafen in Palma de Mallorca gestartet, da kreuzte ein Vogel die Flugbahn der Easyjet-Maschine. Ob das Tier in die Triebwerke geriet, ist nicht bekannt. Jedenfalls war der Schaden am Flugzeug so groß, dass der Pilot entschied, umzukehren.

Wie die Mallorca-Zeitung am Samstag berichtete, nahm der Pilot sofort Kontakt zum Tower auf, nachdem es zu dem Zwischenfall mit dem Vogel gekommen war. Dort löste man direkt das Notfallprotokoll aus: Einheiten der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Guardia Civil rückten aus und positionierten sich neben der Landebahn.

Glücklicherweise mussten die Einsatzkräfte jedoch nicht einschreiten. Wie die Zeitung weiter berichtet, verlief die Landung ohne Probleme.

Nur für die Passagiere hatte der Vorfall unangenehme Folgen: Da die Maschine, die auf dem Weg nach London war, nach dem Zusammenstoß mit dem Vogel erst einmal repariert werden musste, wurden die Reisenden auf spätere Ausweichflüge umgebucht.