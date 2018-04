Neues aus Hollywood

18.04.2018 Los Angeles. Das Original "Maleficent - Die dunkle Fee" war ein Erfolg. Also steht das Sequel ins haus.

Der britische Schauspieler Ed Skrein (35, "Deadpool" will an der Seite von Angelina Jolie und Elle Fanning einen Bösewicht spielen. "Variety" zufolge laufen die Rollenverhandlungen mit Skrein für die geplante Fortsetzung des Disney-Streifens "Maleficent". Einzelheiten über die Figur wurden zunächst nicht bekannt.

Das Original "Maleficent - Die dunkle Fee" griff 2014 das Dornröschen-Märchen der Brüder Grimm auf. Jolie spielte die böse Fee, die mit ihrem Fluch eine schöne Prinzessin (Fanning) in einen hundertjährigen Schlaf versetzt. Nach Robert Stromberg soll nun der Norweger Joachim Rønning ("Pirates Of The Caribbean 5: Salazars Rache") bei der Fortsetzung Regie führen. Der Drehstart ist für 2018 geplant. (dpa)