Film mit Channing Tatum

BONN. Der Kinoerfolg "Magic Mike", der Schauspieler Channing Tatum weltberühmt machte, kehrt als Musical zurück. Gezeigt wird es unter anderem am Broadway in New York.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.01.2019

Der Film "Magic Mike" machte Schauspieler Channing Tatum im Jahr 2012 nicht nur endgültig zum Superstar, sondern ließ weibliche Zuschauerinnen reihenweise dahinschmelzen und männliche vor Neid erblassen.

Im Film spielt Tatum einen Stripper und bekommt reichlich Gelegenheit, seinen nackten Oberkörper zu präsentieren - fast schon folgerichtig, dass der damals 32-Jährige im selben Jahr zum "Sexiest Man Alive" gewählt wurde. Fans des Films dürfte da die Nachricht, die Tatum kürzlich höchstpersönlich über Instagram postete besonders freuen: "Magic Mike" kehrt als Musical zurück.

Das Musical spielt zunächst ab November in Boston, soll später aber auch am weltberühmten Broadway in New York gezeigt werden. Das Stück soll die Vorgeschichte zu Magic Mike erzählen - ein wilder und sexy Spaß, so die Veranstalter.