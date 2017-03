Münsterländerin hat Chance auf hoch dotierten Lehrer-Preis

19.03.2017 Dubai/Gescher. Mit einer Million US-Dollar würdigt eine britische Stiftung jährlich einen Lehrer oder eine Lehrerin, die etwas außergewöhliches für ihren Berufsstand geleistet hat. In diesem Jahr ist junge Frau aus Gescher im Münsterland unter den Nominierten für den "Weltlehrerpreis".

Eine Lehrerin aus dem Münsterland hat es unter die zehn Nominierten aus aller Welt für einen hoch dotierten Preis für vorbildliche Lehrer geschafft. Marie-Christine Ghanbari Jahromi hat damit die Chance auf den mit einer Million US-Dollar dotierten "Global Teacher Prize" der britischen Varkey Foundation. Der Preis wird am Sonntag (15 Uhr) bei einer Bildungskonferenz in Dubai verliehen und soll das Engagement außergewöhnlicher Lehrer stärken. Die gemeinnützige Varkey Stiftung mit Sitz in London will Bildungsstandards für arme und benachteiligte Kinder in der Welt verbessern.

Die 34 Jahre alte Pädagogin und Lehrbeauftragte der Uni Münster unterrichtet an einer Gesamtschule in Gescher im Kreis Borken Sport, Mathematik und Deutsch. Bei ihrem Projekt "Sportpaten" begleiten Sportstudenten jüngere Schüler und stärken mit positiven Erfahrungen deren Selbstwertgefühl. Seit einem Forschungsprojekt 2009 in Nigeria setzt sich die Münsteranerin außerdem für Schüler in dem afrikanischen Land ein. (dpa)