Müllcontainer in Brand gesteckt: Schuldach brennt

14.04.2018 Hamm. Unbekannte haben an einer Grundschule in Hamm einen Müllcontainer in Brand gesteckt und dadurch einen Dachbrand ausgelöst. Die Feuerwehr habe das Feuer am frühen Samstagmorgen schnell löschen können, teilte die Polizei mit. Der Container stand den Angaben zufolge direkt am Schulgebäude. Die Flammen griffen auf das Dach der Schule über. Der Sachschaden werde auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Vom Täter fehlte zunächst jede Spur. Der Schulbetrieb werde durch den relativ kleinen Schaden aber wohl nicht beeinträchtigt, sagte ein Polizeisprecher.