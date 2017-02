Mönchengladbach feiert beim Veilchendienstagszug

28.02.2017 Mönchengladbach. Einen Tag nach den großen Karnevalshochburgen haben in Mönchengladbach hunderttausende Narren beim traditionellen Veilchendienstagszug gefeiert. Unter dem Motto "Mönchengladbach umarmt die Welt" zogen die Karnevalisten durch die Straßen der Stadt am Niederrhein. Angekündigt waren etwa 4000 Teilnehmer mit mehr als 70 Prunkwagen. Der Veranstalter erwartete rund 350 000 Karnevalisten. Ein Sprecher der Polizei sagte am Dienstagnachmittag, es habe lediglich einen Einsatz wegen eines Randalierers gegeben. "Ansonsten ist die Lage ruhig, die Stimmung gut und das Wetter spielt mit."