Mögliche Brandstiftung bei Polizeiwache

10.07.2017 Dorsten. Nach dem Brand von zwei Papiercontainern an einer Polizeiwache in Dorsten ermittelt auch der Staatsschutz. Das Feuer war in der Nacht zum Samstag ausgebrochen, ein Übergreifen der Flammen auf die in der Nähe geparkten Streifenwagen konnte verhindert werden. Kurz nach dem Brand sei ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 30 Jahre alte Mann schweige aber zur Tat und zu möglichen Motiven, teilte die Polizei am Montag mit. Hinweise auf eine möglicherweise politisch motivierte Tat lägen bisher nicht vor.