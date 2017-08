Outfit von Hauptfigur Jon Snow

Los Angeles. Die Kostüme der Darsteller der Fernsehserie „Game of Thrones” wirken auf den ersten Blick sehr pompös und aufwendig. Doch der Schein trügt – denn für die Mäntel wurden lediglich Ikea-Teppiche verwendet.

Von Alexandra Mölleken, 08.08.2017

Bei einem Budget von rund zehn Millionen Dollar pro „Game of Thrones”-Episode überrascht es nicht, dass eine Aussage der ehemaligen Designerin Michele Clapton in einem Vortrag im Getty Museum in Los Angeles für Aufsehen sorgt.

Obwohl das Gespräch bereits im vorigen Jahr stattgefunden hatte, flutet diese Aussage erst jetzt das Netz: Die Mäntel von Jon Snow, einer der Hauptfiguren der Serie, sowie die von weiteren Figuren sind Ikea-Teppiche.

Michele Clapton arbeitete während der ersten sechs Staffeln als Chef-Designerin für die HBO-Serie und entwarf die Kostüme für die Darsteller. In ihrem Vortrag begründet sie unter anderem die Wahl ihrer Materialien.

„Diese Umhänge sind eigentlich Ikea-Vorleger. So simpel ist das. Wir nehmen alles, was wir kriegen.”

Während „Game of Thrones” zu den teuersten TV-Serien weltweit zählt – die jüngsten Folgen kosten jeweils rund zehn Millionen Dollar – sparten die Macher anscheinend bei den Kostümen. In ihrem Vortrag beschrieb Clapton, wie sie aus den Ikea-Teppichen überzeugende Kostüme für die erfolgreiche TV-Serie bastelte. Sie nutze Wachs, um das Fell gröber, frostiger, wilder und verwaschener wirken zu lassen – passend zur Landschaft in den jeweiligen Szenen.

Welcher Ikea-Teppich steckt dahinter?

Doch in welchem Ikea-Teppich stecken Jon Snow und Co.? Die Teppiche kosten bei Ikea jeweils nur zwischen zehn und vierzig Euro. Zur Auswahl steht das Kunstfell TEJN, das lediglich 9,99 Euro kostet. Allerdings ist dieses nur in heller Ausführung verfügbar. Falls Clapton zu diesem gegriffen hat, müsste sie dieses gefärbt und bearbeitet haben.

Alternativ könnte sie auch Echtfell vom Schaf genutzt haben: Der Teppich SKOLD ist in hell- und dunkelbrauner Farbe erhältlich und kostet pro Stück 39,99 Euro. Oder aber das helle Schaffell LUDDE, ebenfalls für 39,99 Euro. Welches Fell genau die Chef-Designerin verarbeitet hat oder ob sogar alle Teppich-Varianten zum Einsatz kamen, dieses Geheimnis lüftet sie jedoch nicht.