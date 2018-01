Polizeieinsatz in Peine

07.01.2018 Peine. Um ihren Platz an der Supermarktkasse haben sich in Peine in Niedersachsen zwei Männer geprügelt. Der Streit ging selbst im Krankenhaus weiter.

Der Streit um einen bevorzugten Platz an der Supermarktkasse hat im niedersächsischen Peine zu einer Prügelei zweier 59 und 63 Jahre alten Männer geführt. Auslöser für den Streit am Samstag war, dass der 59-Jährige an einer gerade eröffneten Kasse für seine Lebensgefährtin den "Platzhalter" spielen wollte, teilte die Polizei mit.

Der vier Jahre ältere Kunde, der zuvor bereits anderen Kunden gegenüber unangenehm aufgefallen sein soll, sei damit nicht einverstanden gewesen. Nach einigen Beleidigungen seien schnell die Fäuste geflogen. Erst mehrere Zeugen hätten die beiden Männer trennen und die Polizei rufen können.

Selbst während des folgenden Polizeieinsatzes und noch in der Notaufnahme der Klinik hätten sich die beiden weiter prügeln wollen. Beide Männer hätten Kopfverletzungen davongetragen, gegen beide seien auch Strafanzeigen verfasst worden. (AFP)