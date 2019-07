Toter bei Brand in Saunaclub

14.07.2019 HAMMINKELN. Bei einem Brand in einem Saunaclub im niederrheinischen Hamminkeln ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei nahm am Sonntagmorgen drei Männer in Gewahrsam, die den Löscheinsatz massiv gestört haben sollen.

Bei einem Brand in einem Saunaclub im niederrheinischen Hamminkeln ist ein Mann ums Leben gekommen. Rettungskräfte hatten noch versucht, den Gast zu reanimieren, wie die Polizei in Wesel mitteilte. Dennoch starb der 64-Jährige noch vor Ort. Das Gebäude wurde fast vollständig zerstört.

Die Polizei nahm am Sonntagmorgen drei Männer in Gewahrsam, die den Löscheinsatz massiv gestört haben sollen. Den Angaben zufolge nahmen sie den Feuerwehrkräften die Löschwasserschläuche weg, um sich gegenseitig mit Wasser zu bespritzen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. (dpa)