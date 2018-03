Männer in Paketboten-Jacken rauben Modegeschäft aus

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

22.03.2018 Ratingen. Zwei Unbekannte haben ein Modegeschäft in Ratingen (Kreis Mettmann) ausgeraubt. Die mit gelb-roten Paketboten-Jacken bekleideten und mit Schals maskierten Männer klingelten am frühen Mittwochabend an der Hintertür des Geschäfts, wie die Polizei mitteilte. Sie fesselten zwei Angestellte, bedrohten sie mit einer Pistole und zwangen sie zum Preisgeben der Safe-Kombination. Anschließend entkamen sie mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Die 18 und 27 Jahre alten Angestellten konnten sich innerhalb von zehn Minuten befreien und den Notruf wählen, doch die Täter blieben verschwunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.